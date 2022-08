Bielefeld

Die Energiekrise wäre in Bielefeld ganz leicht zu lösen. Die Energieagentur verfügt ganz einfach, der Stahlgießerei von Reinhard Tweer in Sennestadt vorerst keinen Strom mehr zu liefern. Das würde 40 Millionen Kilowattstunden im Jahr sparen und niemand in der Stadt müsste im Winter mehr seine Heizung drosseln.

Von Stephan Rechlin