Erster Sirenen-Probealarm in Bielefeld seit 30 Jahren

Um 11 Uhr an diesem Donnerstag wird das neue Warnsystem getestet

Bielefeld

An diesem Donnerstag soll es, möglichst flächendeckend, sehr laut in Bielefeld werden. Um 11 Uhr gibt es erstmals seit 30 Jahren einen Probealarm für Sirenen in der Großstadt. Anlass ist der landesweite Warntag, bei dem um die 60 dieser neuen, digitalen „Heulbojen“ getestet werden.

Von Jens Heinze