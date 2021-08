„Bielefeld fährt Rad“ – und das erfolgreich

Eine neue Ausstellung zieht in die Lobby der Volksbank

Bielefeld

Geschätzte 80 Millionen Räder findet man zur Zeit in deutschen Haushalten, Tendenz: weiter steigend. Für die Volksbank Bielefeld-Gütersloh Grund genug, ihnen die neue Ausstellung in der Lobby der Bank-Zentrale am Kesselbrink zu widmen. Unter dem Motto „Bielefeld fährt Rad“ werden unter anderem historische Fahrräder, ein Lastenfahrrad und ein Rennrad aus dem Profi-Sport ausgestellt.

Von Hannah Diederich