Bielefeld feiert den Leineweber-Markt

Das Himmelfahrts-Wochenende steht in Bielefeld ganz im Zeichen des Leinewebers. An zehn Orten gibt es auf sechs Bühnen Live-Musik, Kirmes-Rummel, Gastrostände und jede Menge Aktionen für Familien. Der Leineweber-Markt bietet vom 25. bis 29. Mai fünf Tage volles Programm.

„Vom Live-Konzert mit Frida Gold zum Auftakt am Mittwoch bis zum Sonntags-Shopping zum Abschluss der fünftägigen Party – wir haben wieder ein XXL-Programm für Menschen aus der ganzen Region zusammengestellt“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing. „Toll, dass der Leineweber-Markt nach zwei Jahren Durststrecke jetzt wieder durchstarten kann.“

Los geht es an diesem Mittwoch, 25. Mai, mit dem Top-Act „Frida Gold“ (21 Uhr) auf der Sparkassen-Bühne am Kesselbrink, wo dieses Mal wegen der Jahnplatz-Baustelle die große Konzert-Bühne aufgebaut ist.

Oberbürgermeister Pit Clausen eröffnet den Leineweber-Markt 2022 am Mittwoch um 18 Uhr auf dem Alten Markt. Mehr als 200 Künstlerinnen, Künstler und Gruppen treten während der fünf Tage auf. Mehr als 130 Stände – von Gastronomie bis Kunsthandwerk – sind aufgebaut. Zum Abschluss findet am 29. Mai in der Bielefelder Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ein Sonntags-Shopping statt.

Das Programm am Mittwoch

Kesselbrink: Sparkassen-Bühne

18.30 Uhr: Moe

19.30: Bruckner

21.00: Frida Gold

Alter Markt

18.00: Offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Pit Clausen

18.30: GOP varieté-theater (Artistik)

19.00: DJ Steven Murphy (DJ)

19:45: GOP varieté-theater (Artistik)

20.00: More is More (R'n'B, Funk)

22.30: Frank Klassen Live (Deep Melodic and Organic House and Techno meets Cello)

Klosterplatz

16.00: Reinhard Horn (Musik für Kinder)

17.00: DJ Disko Josef (Warm-up)

18.15: 6EQUIS (Elektro)

19.30: Z.O.F.F. – Zentral Orchester Finnischer Fischmärkte (Balkan Offbeat-Power)

21.00: Big Balls (AC/DC Tribute)

Süsterplatz

18.00: Sunday Chocolat Club (Indie)

19.30: Stevie to the Noise (Stoner Rock)

21.00: All Nine Yards (Hardrock)

22.30: Catapults (Skate/Emo Punk)

Altstädter Kirchpark

13.00: Lokschuppen Allstars (Funk & Loft Classics)

18.00: DJ Akim & DJ Marcel Sawatzki (Adults Club Music)

22.30: Cosmo Klein (Live)

Rathausplatz

16.00: GRAND OPEN not exist e. V. DJs (Warm up)

18.00: AMBER (Band)

19.00: ARCADEN (Band)

20.00: not exist e. V. DJs (Party)

21.00: Eurodance & The Hasselhoffs (Party)

Bunnemannplatz

15.00: Carnival der Kulturen-Team und Kosta Kostov (Eröffnung)

15.10: Kochen mit Kosta Kostov (Carnival kulinarisch)

15.30: Tanz und Musik Schulgruppe (Carnival Gruppen)

16.00: Hula Hoop Dance (Klosterschule)

16.30: MaskenTrashKurs mit Mike (Mini-Maskenworkshop)

17.00: Sambistas (Carnival Gruppen)

17.20: Hula Hoop (Hula-Hoop-Show)

17.30: Kochen mit Kosta Kostov – der Abschluss (Carnival kulinarisch)

17.40: Theaterwerkstatt Bethel (Theater)

18.00: Shademakers und DJ POK (Kostüm und Musik)

18.10: Connecting Family (Tanz; Carnival Gruppen)

18.20: Querschläger Paderborn (Samba)

18.40: Hoopnotizer (Hula-Hoop-Show)

19.00: Ehab Tanus (Gesang)

19.10: Uli's Dance Crew (Tanz; Carnival Gruppen)

19.20: Murga Los Cometas (Tanz; Carnival Gruppen)

19.40: Bubblewelt (Riesen-Seifenblasenshow)

20.00: Dynablaster Sound (Reggae und Dancehall DJ-Set)

21.00: Kosta Kostov – WDR Radio Cosmo (Balkan, Oriental, Brazil DJ-Set)

22.00: POK (Global Pop und Bass DJ-Set)

23.00: Kosta Kostov b2b POK (Global Pop und Bass DJ-Set)

Kirmes-Meile am Niederwall

13.00: Autoscooter, Musikexpress, Kettenkarussell u.v.m.

Skulpturenpark der Kunsthalle „Spielefeld“

13.00: Riesenrad, Kinderaktionen

Frida Gold tritt am Mittwoch um 21 Uhr auf der Bühne am Kesselbrink auf. Foto: Universal Music Group

Das Programm am Donnerstag

Kesselbrink: Sparkassen-Bühne

19.00: Loi

20.30: Tom Gregory

Alter Markt

11.00: Gottesdienst „Wie im Himmel, so auf Erden“ (Ev. Innenstadt-Open-Air-Gottesdienst auf dem Alten Markt; Klavier: Timo Pähler, Predigt: Pfarrerin Dr. Christel Weber)

17.00: GOP varieté-theater (Artistik)

17.30: DJ Rudy Knoke (Bielefelder Produzent & DJ)

18.15: GOP varieté-theater (Artistik)

19.30: White Coffee (Acoustic Jazz, Reggae, Singer/Songwriter)

21.00: Ralph Maten (Jazz, Modern Swing – Live Pianist)

Klosterplatz

17.00: DJ Till Donner (Warm-up)

18.30: Triell (Improvisation & Klanggeschichten)

20.00: Reis Aganist The Spülmachine (Musik-Comedy)

Süsterplatz

16.00: Crown Of Things (Indie)

17.30: Karâge (Indie)

19.00: Night Orchestra (Indie)

20.30: Neufundland (Indie Pop-Rock)

Altstädter Kirchpark

13.00: Lokschuppen Allstars (Day Off Warm Up)

16.00: DJ Akim B (Soul Sundowner)

Rathausplatz

15.00: SYN (Rock)

16.00: The Art Of Losing (Rock, Metal)

17.00: Ganguin (Pop, Rock, Alternative/Independent)

18.00: From The Vault (Melodic Hardcore)

19.00: Dünamit (Alternative Rock)

20.00: Atlantis Party + not exist e. V. DJs (Party)

Bunnemannplatz

14.00: Jenni P. (Indipop)

15.00: Mina Richmann (Singer/Songwriter)

16.00: Liza Dries (Alternative Pop-Sound)

17.00: KNUD (Jazz)

18.00: NÉ-K Trio (Jazz)

19.00: Girlwoman (Indie, Elektro-Pop, Future-Soul)

20.30: Azmari Afrobeat (Psychofunk, Ethiojazz, Dub)

Kirmes-Meile am Niederwall

13.00: Autoscooter, Musikexpress, Kettenkarussell u.v.m.

Skulpturenpark der Kunsthalle „Spielefeld“

13.00: Riesenrad

13.00: FUNTIME – Spielgeräte für Groß und Klein (bis 18 Uhr)

15.00: Kasper und die Hexe Fieseliese (Deftiges Kaspertheater)

16.00: Kasper rettet Oma Maus (Deftiges Kaspertheater)

Tom Gregory spielt als Headliner am Donnerstagabend um 20.30 Uhr auf der Sparkassen-Bühne am Kesselbrink. Foto: Ozge Can Cone

Das Programm am Freitag

Alter Markt

18.15: GOP varieté-theater (Artistik)

18.30: DJ Steven (DJ)

19.15: GOP varieté-theater (Artistik)

20.30: The Basement Boyz (Rock, Funk & Soul)

Klosterplatz

17.00: DJ Krister & Fou (Warm-up)

18.15: All About Joel (Billy Joel Tribute)

19.30: I.O. (Ethno-Fusion)

21.00: In Search Of A Rose (Irish Folk-Rock)

Süsterplatz

18.00: Local Shop (Electro Pop)

19.30: The Name Abides (Britpop)

21.00: Ian Tray Band (Indie)

22.30: Tom Allan & The Strangest (Power Pop)

Altstädter Kirchpark

13.00: Lokschuppen Allstars (Funk & Loft Classics)

18.00: Dry & Bolinger (Adults Club Music)

Rathausplatz

16.00: Evil Freitag Open (Warm-up)

18.00: Horseman (Rock, Metal)

19.00: Mir zur Feier (Melodic Death Metal)

20.00: KRATR (Metal)

21.00: Hair Metal Party (Party)

Bunnemannplatz

17.00: Dancy_bg (Dance to meet you – Kindertanz)

17.20: Tanzstudio Gursch (Hip-Hop)

17.40: Femina Women Sports & Wellness Center (Starkes Workout für starke Frauen)

18.00: TSVE 1890 e. V. (Dance Mix)

18.20: Emblaze Dance Studio GmbH (Sommerwind Rose)

18.40: Uli's Dance Crew (Hochschulsport Uni Bielefeld)

19.00: Berufskolleg für Gymnastik (Gymnastik, Fitness, Tanz)

19.20: Berufskolleg für Gymnastik (Ausschnitte aus der Ausbildung)

19.40: Physio Concept (Drums Alive)

20.00: Cocorua (Fat Chance Belly Dance Style mit Flamenco Fächer Part 1)

20.10: Uli's Dance Crew (Hochschulsport Uni Bielefeld)

20.20: No Cessation (Showcase)

20.25: Cocorua (Fat Chance Bell Dance Style Part 2)

20.35: Exception (Showcase)

20.40: Dancing Colours (Dance Show)

21.00: Emblaze Dance Studio GmbH (Cocktailpower)

21.15: TC Metropol e. V. (Dancehall)

Kirmes-Meile am Niederwall

13.00: Autoscooter, Musikexpress, Kettenkarussell u.v.m.

Skulpturenpark der Kunsthalle „Spielefeld“

13.00: Riesenrad

13.00: FUNTIME – Spielgeräte für Groß und Klein (bis 18 Uhr)

Straßensperrungen Foto: Niederwall: Sonntag, 22. Mai ab 9 Uhr bis Montag, 30. Mai, abends (zwischen der Einmündung Brunnenstraße und dem Jahnplatz, beide Fahrtrichtungen)

Hagenbruchstraße: Mittwoch, 25. Mai bis einschließlich Sonntag, 29. Mai

Kesselbrink, Waldhof und Ritterstraße: an allen Veranstaltungstagen je nach Andrang ab frühem Nachmittag bis in die Abendstunden.

Das Programm am Samstag

Alter Markt

11.00: Präsentation UrbanLand

18.15: GOP varieté-theater (Artistik)

18.30: DJ Lars Rakete und DJ Hannes (DJ)

19.30: GOP varieté-theater (Artistik)

20.15: Anniversary Band feat. Boris Maiorino (intern. Dance and Classics Showformation)

22.30: DJ Lars Rakete und DJ Hannes (DJ)

Klosterplatz

17.00: DJ Glasbaustein (Warm-up)

18.15: Laura Kriese (Singer/Songwriter)

19.30: Juan Pablo & Band (Lateinamerikanischer Pop & Rock)

21.00: Electric Ulmenwall (Loopbasierte Improvisation)

Süsterplatz

16.00: Sauresani Sause (Kinderprogramm)

16.30: Mitmach-Zirkus (mit dem Sauresani Kinder-Zirkus)

17.30: Karibuni (Weltmusik für Kinder)

19.00: Ari Safari (Hip-Hop)

20.00: Ronja Maltzahn (World Pop Music)

22.00: Kosma Orkestar (Klezmer-, Balkan- und Romatunes)

Altstädter Kirchpark

11.00: Lokschuppen Allstars (Balearic Beats)

18.00: DJMarcel Sawitzki & Philipp Böckstiegel (Adults Club Music)

22.00: Isaak Guderian (Live)

23.00: Isaak Guderian (Live)

Rathausplatz

15.00: Bat Religion (Punkrock)

16.00: Ruby In The Box (Alternative/Indie)

17.00: Houston Mc Coy (Punk/Hardcore)

18.00: Poly (Rock, Alternative/Independent)

19.00: Dead Years (Punk)

20.00: Eaten By Snakes (Punkrock)

21.00: Creatures Of The Night (Party mit DJ Flexible Yeah und DJ Funk Zappa)

Bunnemannplatz

15.00: Steinhagener Gymnasium (Kindertanz)

15.20: Lindyfeld e. V. (Swing-Tänze aus den 1920-1940er Jahren)

15.40: TSVE 1890 Bielefeld e. V. (Hip-Hop)

16.00: TSF Kalkbrenner (Hip-Hop & Breakdance)

16.20: ASV Atlas Bielefeld e. V. (Ringen)

16.40: KTV Bielefeld e. V. (Turnen & Akrobatik)

17.00: Neue Schmiede/BSD Bethel (Zumba Fitness)

17.20: Tanzschule Schabert (Latein-und Standard-Tänze)

17.40: Pontischer Verein Bielefeld (Pontische Volkstänze)

18.00: Tanzschmiede Deppermann (Hip-Hop Kids & Teens)

18.20: Sportpark Enger (Tanzfitnessprogramm Salsation)

18.35: Tanzsportverein Step by Step (Hip-Hop)

18.50: TC Metropol e. V. (Hip-Hop)

19.05: Limitless Dance Studio (Limitless Dance Studio Performance)

19.20: Femina Women Sports & Wellness Center (Fit, Fitter, Femina)

19.40: VfL Ummeln e. V. (Zumba zum Mitmachen)

20.00: Sportbund Bielefeld e. V. (Startschuss Sport im Park)

20.15: SpVg Heepen e. V. (Heepen tanzt! Teenies)

20.25: Tanzschule Weissenberg (Hip-Hop Kids)

20.30: Dancing Colours (Dance Show)

20.45: No Cessation (Showcase)

20.50: The Residance (Crew Show)

21.05: SpVg Heepen e. V. (Heepen tanzt! junge Erwachsene)

21.10: LadySports/ AllSports Brake (Power Workout meets Dance/ Pole Fitness Part 1)

21.15: Oriental Dance „Desert Roses“ (Belly Dance Part 1)

21.25: LadySports/AllSports Brake (Power Workout meets Dance/Pole Fitness Part 2)

21.30: SpVg Heepen e. V. (Heepen tanzt! junge Erwachsene Part 2)

21.35: Oriental Dance „Desert Roses“ (Belly Dance Part 2)

21.40: LadySports/AllSports Brake (Power Workout meets Dance/Pole Fitness Part 3)

21.45: Oriental Dance „Desert Roses“ (Belly Dance Part 3)

21.50: SpVg Heepen e. V. (Heepen tanzt! junge Erwachsene Part 3)

21.55: LadySports/AllSports Brake (Power Workout meets Dance/Pole Fitness Part 4)

22.00: Oriental Dance „Desert Roses“ (Belly Dance Part 4)

22.05: Tanzschmiede Deppermann (Hip-Hop)

22.15: Tanzzentrum NRW (Jazzdance, Musical Dance, Ballett, Live-Gesang)

22.35: Tanzschule Weissenberg (Hip-Hop Teens)

22.40: Tanzschule Weissenberg (Santana-Latino-Show)

Kirmes-Meile am Niederwall

13.00: Autoscooter, Musikexpress, Kettenkarussell u.v.m.

Skulpturenpark der Kunsthalle „Spielefeld“

11.00: Riesenrad

12.00: FUNTIME – Spielgeräte für Groß und Klein (bis 18 Uhr)

15.00: Blau-Gelb-Rot, Kasper in Not (Kunterbuntes Kaspererlebnis)

16.00: Kasper und der Pilzkobold (Ungeduldiges, hungriges Kasperstück)

Urban-Land-Fest: Niederwall/Ecke Rathausstraße

11.00: Pop-up Leineweber Future Lab (öffentliche Upcycling-Werkstatt mit prof. Anleitung)

Alterssimulation (Motorik und Sehstärke)

Leseecke (Kinder fragen – Wissenschaftler antworten)

Das Programm am Sonntag

Alter Markt

18.00: GOP varieté-theater (Artistik)

18.30: Kristin Shey Jazz Quartett (Best of Swing and Jazz)

19.00: GOP varieté-theater (Artistik)

19.30: DJ Rudy Knoke (DJ)

20.00: Kristin Shey Jazz Quartett (Best of Swing and Jazz)

Klosterplatz

17.00: DJ AN:JA (Warm-up)

18.30: PHIL (Singer/Songwriter)

20.00: Starmen (David Bowie Tribute)

Süsterplatz

11.00: Gottesdienst „Freunde suchen“ (Ev. Innenstadt-Open-Air-Gottesdienst auf dem Süsterplatz, in Kooperation mit dem Kinderzentrum Bethel und Radio Bielefeld; Musik: Altstädter Bläserkreis, Leitung: Robin Stüwe; Predigt: Pfarrerin Petra Schmuck und Pastorin Anette Stork)

14.00: Clown Lakis

Malik Babasur (Pop)

ODER SO (inklusive Bandt aus Bethel)

17.00: Gottesdienst „Frieden finden“ (Abendsegnung auf dem Süsterplatz; Musik: Jochen Vahle; Pfarrer Berthold Becker und Pastor Philipp Katzmann)

Altstädter Kirchpark

11.00: Lokschuppen Allstars feat. Andy T. (Music for the Family)

17.00: Shantallica

Rathausplatz

14.00: Mayster P (Rap)

15.00: SoK (Singer/Songwriter)

16.00: Goodfellas (Soul, Pop, R'n'B, Rock, Dance & Classics)

17.00: Luke Turner (Indie/Rock/Pop)

18.00: Sven The Slacker (Alternative/Indie)

19.00: Old Man's Goat (Country, Rock, Bluegrass)

20.00: Moe (Singer/Songwriter)

21.00: Silver Dukes (Rock)

Bunnemannplatz

13.00: TSV 1890 Bielefeld e. V. (Kinderballett)

13.20: Capoeira Bielefeld e. V. (Capoeira Show)

13.40: TC Metropol e. V. (Ballett)

14.00: Partss (Little Partss on stage)

14.20: Cheerleading AG des Ceciliengymnasiums (Tanz-Akrobatik-Cheerleading)

14.40: TuS Ravensberg Borgholzhausen e. V. (Kindertanz)

15.00: TuS Quelle e. V. (Jazz und Modern Dance)

15.20: 1. FC Hasenpatt Jöllenbeck e. V. (Tanzsportabteilung Kinder)

15.40: SuS Schröttinghausen-Deppendorf e. V. (Jazz und Modern Dance)

16.00: SV Brackwede e. V. – Teuto Skipper (Rope Skipping)

16.20: Breitensportgemeinschaft Großdornberg e. V. (Dancehall und Housedance)

16.40: Tanzschule Weissenberg (Kindertanz)

17.00: SpVg Heepen e. V. (Heepen tanzt!)

17.20: BTG Hot Billabong „Rising Movement“ (Hip-Hop)

17.40: 1. FC Hasenpatt Jöllenbeck e. V. (Tanzsportabteilung Jugend)

18.20: TuS Jöllenbeck e. V. (Linedance – Jürmker Sunset Liners)

18.40: Epirotischer Verein Bielefeld e. V. (Folklore Tänze aus Epiros)

19.00: Speranza-Dancer (Hip-Hop)

19.20: Dancy_bg (Dance to meet you)

19.40: Emblaze Dance Studio GmbH (Summerwind Rose)

20.00: The Residance (Crew Show)

20.10: Emblaze Dance Studio GmbH (Cocktailpower)

20.25: Limitless Dance Crew (Crew Show)

20.40: You Yi Fusion (Project Home)

20.50: FambyChoice (Hip-Hop-Show)

21.05: TC Linon e. V. (House of ra)

Kirmes-Meile am Niederwall

13.00: Autoscooter, Musikexpress, Kettenkarussell u.v.m.

Skulpturenpark der Kunsthalle „Spielefeld“

11.00: Riesenrad

12.00: FUNTIME – Spielgeräte für Groß und Klein (bis 18 Uhr)

15.00: Kaspers Reise mit dem Regenschirm (Luftig-leichtes Kaspertheater)

16.00: Prinzessin Annabelle hat Geburtstag (Aufregende Kaspergeschichte)

Urban-Land-Fest: Niederwall/Ecke Rathausstraße

11.00: Auftakt des STADTRADELNs mit Martin Adamski, Beigeordneter für Umwelt, Mobilität, Klimaschutz und Gesundheit der Stadt Bielefeld

11.00: Pop-up Leineweber Future Lab (öffentliche Upcycling-Werkstatt mit prof. Anleitung)

Alterssimulation (Motorik und Sehstärke)

Leseecke (Kinder fragen – Wissenschaftler antworten)