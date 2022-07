Bielefeld: frisches Essen direkt in der Schule

Ein verwinkeltes Grundstück, wenig Platz, weicher Baugrund und dann auch noch ein unterirdischer Bach – die Voraussetzungen für einen Erweiterungsbau an der Martin-Grundschule in Gadderbaum waren mehr als knifflig. Doch die Lösung, die die Planer gefunden haben, ist mehr als vorzeigbar. Entstanden ist ein zweigeschossiger Neubau mit 700 Quadratmetern Fläche, der Platz bietet für vier Gruppenräume für den Offenen Ganztagsbereich, Lehrer- und Verwaltungsbüros und eine Mensa mit 100 Plätzen, in der täglich frisch gekocht wird.

Begonnen hatten die Planungen für das Gebäude bereits 2018. „Die Martinschule ist mit aktuell 330 Kindern eine der größten Grundschule in Bielefeld. Und es fehlte an Platz vor allen für die Mensa“, erklärt Georgia Schönemann, Leiterin des Amtes für Schule. Denn viele Jahre musste ein großer Teil der Kinder zum Mittagessen zur Bernhard-Mosberg-Werkstatt am Quellenhofweg oder zur griechischen Schule am Ramaweg laufen. Und auch Gruppenräume fehlten.