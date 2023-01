Viele Bielefelder Grundschulen sind durch Modulbauten zumindest provisorisch schon erweitert, drei neue Grundschulen bereits geplant worden. Dass diese Maßnahmen nicht ausreichen oder nicht rechtzeitig kommen, zeigen die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr: An 32 der 44 städtischen Grundschulen wurden mehr Kinder angemeldet, als aufgenommen werden können. Trotz der geplanten Bildung von Mehrklassen werden am Ende wohl 25 Grundschulen Kinder ablehnen müssen, weil die Klassen schon voll sind.

Viele Kinder in Bielefeld werden im kommenden Schuljahr nicht an ihrer Wunschschule eingeschult.

Damit spitzt sich die Lage weiter zu. Im vergangenen Jahr gab es an 19 Grundschulen mehr Anmeldungen als Plätze, am Ende mussten an 15 Grundschulen Jungen und Mädchen abgelehnt und an andere Schulen mit freien Kapazitäten verwiesen werden.