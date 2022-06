Bielefeld: grünes Licht für neue Kita in Sieker

Politik stimmt Plänen an der Georg-Müller-Schule in dritter Beratung zu – bei positivem Verkehrsgutachten

In der dritten Sitzung, in der das Thema auf der Tagesordnung stand, gab es über die christliche Ausrichtung des Trägers der Kita und die Verkehrsprobleme, die die Bezirksvertreter in dem angrenzenden Wohnviertel befürchten, erneut eine ausführliche Debatte – in die sich auch Baudezernent Gregor Moss einschaltete.