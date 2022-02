Bielefeld ist sicherer geworden

Zahl der Straftaten so niedrig wie zuletzt vor 33 Jahren – auch die Pandemie macht es Dieben und Einbrechern schwer

Bielefeld

Die Zahl der Straftaten in Bielefeld ist so niedrig wie zuletzt vor 33 Jahren. Allein die Fälle von Wohnungseinbrüchen – lange ein Sorgenkind der Polizei und wesentlicher Faktor für das Sicherheitsgefühl der Bürger – ist auf einem „historischen Tiefpunkt“. Dieser Deliktbereich sei „fast zum Erliegen gekommen“, sagt Bielefelds Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere. Dass es Kriminelle derzeit schwer haben, liegt ein Stück weit auch an der Pandemie.

Von Peter Bollig