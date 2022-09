Bielefeld: jede Menge Kultur im Vorbeiradeln

Einen solchen Schattenplatz haben sich auch Lupine, Lakritze, Lolo und Mimi von Dr. Clown am Obersee gesichert. Dr. Clown war schon beim „Radkultour“-Auftakt 2021 mit von der Partie: In diesem Jahr sind sie es mit einer Gesundheitsstation. „Wir behandeln alle kostenfrei“, versichern Oberärztin Lakritze und Oberschwester Lupine mit aufgezogener Riesenspritze.

Gleich nebenan lesen Jonas Panhuysen und Franz Potthoff Mädchen und Jungen Geschichten aus Büchern vor, die sie im „Book Bike“ hergeschafft haben. Ein paar hundert Meter weiter unterhalten Musikgruppen wie Z.O.F.F., „Total-Original“ mit Heino Lamm und Gilbert Bender oder Olaf Rast und Carla Josupeit Radler und Spaziergänger.

„Der Obersee und der Stauteich III sind die Hotspots“, sagt Matthias Koch vom Kulturamt, der das „Radkultour“-Programm koordiniert. Das sei mit 200 Beteiligten aus der Bielefelder Kulturszene an 70 Plätzen noch umfangreicher als bei der ersten Veranstaltung dieser Art vor einem Jahr. Koch: „Ein Viertel der Kulturschaffenden sind neu dabei.“ Heinz Flottmann, Resul Benli und die Blue Sky Company hätten auf ihren Vorjahresplatz sogar beharrt. Matthias Koch: „Weit ab in Milse, aber ein Ort, an dem die Radler gern rasten und nicht vorbei brausen.“ Als Regiopole-Projekt gibt es „Radkultour“ inzwischen auch an zwei weiteren Orten - und es sei ausbaufähig, versichert Koch.