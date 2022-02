Bielefeld: „Jedes Jahr tausende Euro Schaden“

Einer der schönsten Bielefelder Wanderwege führt auf fünf Kilometern einmal rund um die Rieselfelder Windel. Ein Aussichts- und Naturbeobachtungsturm, 2004 gebaut mit NRW-Fördermitteln, liegt als Attraktion genau an dieser Strecke. Jetzt verlegt die Stiftung Rieselfelder Windel den Wanderweg notgedrungen, um die Holzkonstruktion vor Randalierern zu beschützen.

Von sofort an führt die Rundwanderung kurz hinter der Reiherbachfurt nicht mehr geradeaus zum Turm, sondern nach rechts bis zum Toppmannsweg. Dort geht es links herum, nach 250 Metern wieder nach links in den Wald hinein und vor einer neu angelegten Absperrung aus Ästen und Wurzeln nach rechts auf den bekannten Weg. Der Aussichtsturm soll weiter erreichbar bleiben, aber nur noch über einen Stichweg. Er steht jetzt nicht mehr direkt an der Wanderstrecke.