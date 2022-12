Bielefeld: Buchhändler Jörg Czyborra auf „Ochsentour“

Bielefeld

„Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig“, versichert Jörg Czyborra augenzwinkernd. In seinem Krimi-Erstling „Ochsentour“ spielt zumindest sein Alter Ego eine Hauptrolle: Christian Kupery, der als „Assistent der Geschäftsleitung“ in der traditionsreichen Buchhandlung seiner Frau arbeitet. All' das trifft auch auf Jörg Czyborra zu, allerdings nur, „wenn ich 20 Zentimeter größer und 20 Pfund schwerer wäre.“

Von Burgit Hörttrich