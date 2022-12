Bielefeld Marketing zieht über die „WissensWerkStadt“

Noch wird das Gebäude der früheren Stadtbibliothek an der Herforder Straße saniert, laufen aktuell Arbeiten am Dach und an der Fassade. In rund einem Jahr soll nicht nur die „WissensWerkStadt“ einziehen, auch die Bielefeld Marketing GmbH übernimmt Räume im Gebäude.

Foto: Thomas F. Starke