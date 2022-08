Bielefeld

Der Bielefelder Friedrich-Wilhelm-Murnau-Filmpreis wird künftig in Wiesbaden verliehen. Wie die bisherige Trägerin, die Gesellschaft zur Verleihung des Bielefelder Friedrich-Wilhelm-Murnau-Filmpreises, am Dienstag mitteilte, wird die Trägerschaft unmittelbar an die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden weiter gegeben.

Von Uta Jostwerner