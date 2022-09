Vorfall auf OWD: Fahrerflucht oder Unfall nach Fahrfehler?

Was ist am Samstagnachmittag (17. September) auf dem Bielefelder Ostwestfalendamm passiert? Die Einsatzkräfte fanden gegen 16.20 Uhr einen Opel Astra vor, der massive Beschädigungen aufwies. Die Ermittler sprechen von einem Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann (28) aus Bielefeld mit seinem Wagen den OWD in Richtung Süden. Der Autofahrer schleuderte kurz vor der Abfahrt zur Stapenhorststraße quer über die Fahrbahn, stieß gegen die linke und rechte Leitplanke und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Gegenüber der Polizei beschrieben die Unfallbeteiligten den Vorfall anders als die Zeugen.

OWD in Bielefeld: Gab es eine Unfallflucht?

Wegen des Vorfalls musste der OWD in Bielefeld in Richtung Süden für kurze Zeit komplett gesperrt werden. Die Personen im Opel gaben an, dass der Fahrer eines roten Wagens, ohne zu blinken, auf ihre Spur gefahren sei. Durch ein Ausweichmanöver sei es ihnen zwar gelungen, eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. Ihre Fahrt endete jedoch in der Fahrbahnbegrenzung, während der andere Autofahrer davon gefahren sein soll.

"Zeugen, die sich mit ihren Fahrzeugen hinter dem Opel befanden, hatten keinen anderen beteiligten PKW wahrnehmen können. Aus ihrer Sicht fuhr der Opel plötzlich und ohne ersichtlichen Grund nach rechts in die Schutzplanke", heißt es im Polizeibericht. Da bisher nicht geklärt werden konnte, ob es sich bei dem Zwischenfall um einer Fahrerflucht oder einen Unfall nach einem Fahrfehler gehandelt hat, sucht die Polizei Bielefeld weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 entgegen (0521/54 50).