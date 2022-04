Bielefeld schickt ukrainische Roma weiter nach Bochum

Ukrainische Roma sind in Bielefeld am Hauptbahnhof angekommen.

Das haben Verwaltungsvorstand und Krisenstab am Mittwoch beschlossen. Die Flüchtlinge sollen fortan das normale Landesverfahren durchlaufen und an die Erstaufnahmestelle des Landes in Bochum verwiesen werden. Von dort werden sie in die Kommunen verteilt, die noch Kapazitäten haben.