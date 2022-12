Sparrenburg und Boulevard wieder böllerfrei

Zwei Verbotszonen an Silvester in Bielefeld

Bielefeld

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und damit auch die Frage, ob in diesem Jahr eigentlich wieder geböllert werden darf. Wegen der Corona-Pandemie wurde dies in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt. In diesem Jahr wird es zum Jahreswechsel in Bielefeld nur zwei Böllerverbotszonen geben.