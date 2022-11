Bielefeld: So wurden die Karstadt-Mitarbeiter über das drohende Ende informiert

Muss das Kaufhaus in 1a-Lage in der Bahnhofstraße schließen?

Bielefeld

Eine halbe Stunde vor der Öffnung des Karstadt-Warenhauses an diesem Mittwoch ist der erste Teil der Bielefelder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich über die Insolvenz informiert worden. Um 11 Uhr folgte die zweite Versammlung. Jetzt heißt es: Abwarten und hoffen. Wieder einmal. 2020 ist Karstadt in Bielefeld buchstäblich in letzter Minute von der Schließungsliste genommen worden.

Von Heinz Stelte und André Best