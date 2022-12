Bielefeld: Auszeichnung für Club Stereo und Restaurant nonna's

Das Restaurant nonna’s in der Bielefelder Altstadt darf sich ab sofort „Restaurant des Jahres 2022“ nennen. Das Stereo am Boulevard ist zum „Club des Jahres 2022“ gewählt worden.

Bei der „Lokalwahl 2022“ von „Bielefeld geht aus“ wurden beide Betriebe auf Platz 1 gewählt. Die Online-Umfrage wurde vom Bielefelder Tips-Verlag veranstaltet. Das Stereo am Boulevard hat den Titel nun bereits zum siebten Mal errungen.

Betreiber beider Betriebe ist die Bielefelder Agentur „2P Media“. „Trotz der schwierigen Zeit in der Pandemie haben uns die Gäste die Treue gehalten und uns nach der Wiedereröffnung im März konsequent, Woche für Woche, buchstäblich die Tür eingerannt“, heißt es von „2P Media“.

Auszeichnung für den Club Stereo: Felix Hülshoff (links) und Ivan Kardum-Speicher. Foto: Agentur „2P Media“

Das Restaurant nonna’s in der Altstadt ist zum „Restaurant des Jahres 2022“ gewählt worden. „Das erfüllt uns ganz besonders mit Stolz, denn wir konnten dieses Jahr erstmals richtig durchstarten ohne Corona Einschränkungen.“ Und weiter heißt es von der Agentur: „Pizza, Pasta und Antipasti kamen bei den Gästen so gut an, dass sie uns diesen Titel ermöglicht haben. Es ist schön zu sehen, dass die Bielefelder auch in Krisenzeiten neue Restaurants, Konzepte und Kreationen positiv aufnehmen.“