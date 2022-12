Partnerschaft mit Stadt im Krieg

Bielefeld strebt eine besondere Form der Hilfe für Tscherkassy an

Bielefeld

Oberbürgermeister Pit Clausen strebt eine Städtepartnerschaft an, in der es erst einmal keinen Schüleraustausch, keine Fußballduelle, keine geselligen Runden geben wird. Die Stadt heißt Tscherkassy und liegt mitten in der Ukraine.

Von Stephan Rechlin