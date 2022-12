Bielefeld übertrifft das Einsparziel

Die Menschen in Bielefeld übertreffen die von der Bundesregierung angepeilte Energieeinsparung von 20 Prozent gegenüber den Vorjahren. Das geht aus Verbrauchswerten der Stadtwerke Bielefeld hervor. Angesichts der von Russland künstlich verursachten Gasknappheit hatten sich die EU-Staaten verpflichtet, ihren Gasverbrauch ab August dieses Jahres um mindestens 15 Prozent zu verringern . Insgesamt gelten Einsparungen von rund 20 Prozent gegenüber der Vorkrisenzeit beim Verbrauch als eine Bedingung dafür, dass Deutschland ohne Gasrationierung durch den Winter kommt.

Gasverbrauch bislang deutlich niedriger als in den Vorjahren

Der Gaszähler eines privaten Haushaltes: Der Verbrauch in Bielefeld ist in den Monaten Oktober, November, Dezember deutlich zurückgegangen.

Im Oktober und November haben die Bielefelder dieses Einsparziel deutlich übertroffen. Im Vergleich zu den Monatsmittelwerten des Referenzeitraums 2017 bis 2021 lag die Einsparung im Oktober bei 25, im November gar bei 27 Prozent. Im Dezember (Stand: 29. Dezember) wurde in der Stadt 17,4 Prozent weniger Gas verbraucht als im Schnitt in den Jahren 2017 bis 2021. Berücksichtigt wurden alle Gasanschlüsse in Bielefeld, die der Privatkunden wie auch der Verbrauch der Unternehmen.