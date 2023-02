Bielefeld und Bezirksregierung landen einen Coup

Kurz vor Weihnachten ist der Bezirksregierung Detmold und der Stadt Bielefeld noch ein Coup geglückt. Sie erfuhren, dass in einem Fördertopf des Bundes und des Landes noch ein paar Millionen Euro lagen, die wegen eines geplatzten Projektes zu verfallen drohten.

Sie bewarben sich fix drum und staubten so 7,7 Millionen Euro ab, die jetzt in die berufliche Bildung an Bielefelder Berufskollegs fließen.