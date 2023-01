Auto erfasst 84-Jährige mit Rollator

Eine Bielefelderin (84) ist am Mittwochabend von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Schwerer Zusammenstoß in Bielefeld

In Brackwede ist eine Frau mit ihrem Rollator von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Die Rentnerin war gemeinsam mit ihrem Mann im Grünzug am Böllhoff-Stadion unterwegs, als das Ehepaar an der Sauerlandstraße/Ecke Sportstraße in Brackwede auf die Fahrbahn trat.

Eine 79-jährige Peugeot-Fahrerin aus Bielefeld erkannte die Fußgänger in der unübersichtlichen Kurve zu spät und erfasste die Frau mit ihrem Rollator. Die 84-Jährige stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Die Autofahrerin blieb unverletzt, an ihrem Wagen entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme war die Anwohnerstraße rund 30 Minuten lang gesperrt.