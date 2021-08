Bielefeld ungeschminkt

Bielefeld im Aerobic-Fieber: eine Szene aus dem Buch „Das Land des Lächelns“, in dem der Fotograf Martin Langer zurück in die 80er Jahre reist.

Die 80 Bilder stammen aus der Zeit, als Langer in Bielefeld Foto-Design studierte und zeigen Menschen in manchmal grotesk anmutenden Situationen ihres Alltags – aufgenommen in Fußgängerpassagen, auf dem Jahrmarkt, in der Bar, beim Autokauf, Sportmachen oder Spaghetti-Essen. Bei manchen Bildern, sagt Langer, könne man gar nicht glauben, dass sie erst 40 Jahre alt sind, so weit weg scheinen ihre Motive.