Bielefeld

Der Alte Markt und Teile der Obernstraße haben sich am Montag in das geschäftige Treiben eines Filmsets verwandelt. Einen Tag vor Abschluss der Dreharbeiten wurde dort eine Szene zu dem Nachwende-Film „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ abgedreht. Der Film soll 2023 in die Kinos kommen.

Von Uta Jostwerner