Bielefeld: zwei Autos in Flammen

Nächtlicher Einsatz für die Bielefelder Brandbekämpfer. An der Kreuzung Heeper Straße/Otto-Brenner-Straße standen zwei geparkte Autos in Flammen.

Die Feuerwehrkräfte der Hauptwache wurden gegen 1.40 Uhr in die östliche Innenstadt alarmiert. Auf einem Parkplatz an der Heeper Straße/Ecke Otto-Brenner-Straße standen zwei Autos in Vollbrand. Für die Wehrleute war große Eile geboten, weil die Autos gefährlich nah an einem Wohnhaus standen.