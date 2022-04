Bielefelder (32) auf OWD schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf dem Ostwestfalendamm (OWD) ist in der Nacht zu Freitag ein 32-jähriger Bielefelder schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin (42) aus Steinhagen soll in das Heck des voraus fahrenden Fahrzeugs gekracht sein. Die Frau wurde leicht verletzt.

Die Rettungskräfte wurden in der Nacht gegen 1.40 Uhr alarmiert. Eine 42-Jährige aus Steinhagen war bei Schneefall mit ihrem VW Golf auf dem Ostwestfalendamm in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie in das Heck eines vorausfahrenden BMW krachte, hieß es von der Polizei.