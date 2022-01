Bielefelder (82) stirbt nach Wohnungsbrand

Bielefeld

Bei einem Wohnungsbrand in der Straße Uhlenflucht in Bielefeld-Sennestadt ist am Dienstag ein 82-Jähriger ums Leben gekommen, drei Personen sind verletzt worden. Die Flammen schlugen bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte bereits auf Fassade und Dach über und zerstörten das gesamte, mit Holz verkleidete Haus.

Von Christian Müller