Bielefelder Altstadt: retten, was zu retten ist

„Das Vorgehen des Oberbürgermeisters hat für Irritationen gesorgt“, sagt Jens Julkowski-Keppler. Wer den Mann etwas besser kennt, der weiß: Wenn er solche Formulierungen wählt, dann ist der Fraktionschef der Grünen im Rat in Wahrheit so richtig verärgert.

Der Ärger rührt aus der Ankündigung von Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) am vergangenen Donnerstag, den Verkehrsversuch „Altstadt-Raum“ zum 28. Februar auslaufen zu lassen – als Konsequenz aus dem im September ergangenen Beschluss des Verwaltungsgerichts Minden zur Klasingstraße, die in den Versuch einbezogen war. „Dass das jetzt so kurzfristig kommt, hat uns überrascht“, so Julkowski-Keppler.