Bielefelder Bauer zahlt wegen Baustelle drauf

Eigentlich hat Friedrich Wilhelm Fischer zu Zeiten der Maisernte ohnehin genug zu tun. 1200 bis 1300 Tonnen Mais fährt der Bielefelder Landwirt pro Jahr von eigenen und gepachteten Feldern ein. Die Großbaustelle an der Gütersloher Straße erschwert seine Arbeit, kostet zusätzliche Zeit und vor allem auch Geld. Am meisten ärgert den 67-Jährigen, dass er von den Stadtwerken nicht informiert worden ist, wie er sagt – „dann hätte ich vielleicht wenigstens planen können“.

Wie berichtet, verlegen die Stadtwerke an der Gütersloher Straße Wasserleitungen. Dafür wird der Bereich zwischen Heidekamp und Queller Straße zur Einbahnstraße in Richtung Gütersloh. Für Landwirt Fischer bedeutet das, dass er nicht mehr von der Pivitsheide aus rechts abbiegen kann, um in zehn Minuten sein Feld an der Winterstraße zu erreichen. Stattdessen muss er über die Umlostraße auf die Brockhagener Straße bis zur stark frequentierten Möller-Kreuzung, um dann auf die Gütersloher Straße zu fahren. „Das sind 6,2 Kilometer statt 1,6 und mehrere Ampeln“, hat er ausgerechnet. Abkürzen über Sommerstraße oder Herbstweg funktioniert nicht, weil die Straßen nur bis 1,5 Tonnen-Fahrzeuge zugelassen sind. Und so sind Trecker und Anhänger statt zehn Minuten mindestens eine halbe Stunde unterwegs.