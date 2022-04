Bielefelder Baustelle bleibt noch bis Mitte Mai

Autofahrer, die rund um den Kreisverkehr vor dem Stadtwerke-Hochhaus unterwegs sind, sehen dort seit Monaten rot-weiße Sperrbaken. Während zumindest die Schildescher Straße von Ende dieser Woche an wieder beidseitig befahrbar sein soll, bleibt die Ernst-Rein-Straße in Fahrtrichtung Ostwestfalendamm (OWD) voraussichtlich bis Mitte Mai gesperrt.

Umleitung am Kreisel vor dem Stadtwerke-Hochhaus führt direkt in eine Straßensperre

Seit dem 10. Januar wird in der Ernst-Rein-Straße am Fernwärmenetz gearbeitet. Dort kann man nach einer zwischenzeitlichen Vollsperrung aktuell zwar vom OWD in den Kreisel abfahren, aber nicht aus dem Kreisverkehr über die Ernst-Rein-Straße auf den OWD auffahren.