Bielefelder Bombe wird im Rheinland vernichtet

Blindgänger in der Baggerschaufel: 70 Kilogramm Sprengstoff haben es in sich

Bielefeld

Rund zwei Stunden hat die Entschärfung der Fliegerbombe an der Heeper Straße am Montagabend gedauert. Gegen 23.30 Uhr konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Wir haben am Tag danach mit Karl-Friedrich Schröder vom Entschärferteam über den Einsatz gesprochen.

Von Christian Müller