Fraktionschef Ralf Nettelstroth: „Ein Projekt dieser Größenordnung kann nie ein ‚Geschäft der laufenden Verwaltung‘ sein, wie der Dezernent als Begründung vorgebracht hatte. Die Entscheidungskompetenz liegt ganz klar bei den politischen Gremien.“ Adamski habe sich Transparenz und neue Kommunikation auf die Fahnen geschrieben. Wenn ihm was nicht in den Kram passe, betreibe er aber Hinterzimmerpolitik. Eine solche Einstellung mache deutlich, dass dem Dezernenten offenbar ein breiter Konsens in der Verkehrspolitik gleichgültig sei und dass er wie die Linkskoalition mit dem Kopf durch die Wand wolle.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert