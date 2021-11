Bielefelder dreht Kerkelings TV-Reise

Bielefeld

Wo war denn der Hans-Peter die ganze Zeit? Sieben Jahre lang war Hape Kerkeling von Bildschirmen und Bühnen verschwunden, aber hinter den Kulissen ganz aktiv. Jetzt ist er nicht mehr weg, sondern wieder da. Mit einem neuen Buch über seine Katzen, als Sänger auf seiner neuer CD – und erstmals an diesem Sonntag, 19.10 Uhr in einer Glanzrolle als umtriebiger TV-Reiseführer in „Hape und die 7 Zwergstaaten“ bei VOX. Hautnah dabei, als Regisseur und Kameramann: Nils Laschin, Mitinhaber der Bielefelder TV-Produktionsfirma „Gänsehaut-Medien“.

Von Klaus-Peter Schillig