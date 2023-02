Bielefelder DSDS-Kapitel ist beendet

Daniel Lopes war der erste Bielefelder Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“, schaffte es bis ins Finale und in die Charts. Der gebürtige Brasilianer versucht einen Neustart im Schlagerbereich, seine erste Single in diesem Genre erscheint Anfang März.

Für den 27-jährigen war beim letzten Auswahlverfahren in Deutschland Schluss, nachdem er zuvor die Jury um Dieter Bohlen noch hatte überzeugen können. Der in Togo geborene junge Mann, der seit fünf Jahren in Bielefeld lebt, kann sich nun wieder auf seinen Job in einem Pflegeheim des Johannisstifts konzentrieren.