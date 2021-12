Bielefelder Einzelhandel akzeptiert „2G“-Regel

„Wegen der allgemein guten Impfquote in OWL und speziell in Bielefeld sehe ich das Thema unkompliziert“, sagt Dennis Bußian, Geschäftsführer der fünf Macoo-Modeläden in Bielefeld (2), Herford, Detmold und Gütersloh. „Viele Kunden haben ihre Impfdaten schon am Freitag unaufgefordert vorgezeigt, obwohl da die neue Corona-Schutzverordnung noch gar nicht galt.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar