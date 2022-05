Bielefelder Familienbetrieb wird Jobbörse

Bielefeld

Gut 200.000 Schulabsolventen sind verschwunden. Sie sind nach ihrem Abschluss weder an Universitäten noch an Berufsschulen oder als Auszubildende in irgendeinem Unternehmen aufgetaucht. „Vermutlich sind sie zu Hause, schlafen aus und spielen Playstation“, sagt Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen, beim Karrieretag im Foyer des Bielefelder Baukonzerns Goldbeck.

Von Stephan Rechlin