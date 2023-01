Schnell mal nach Soest

Mit der Post flattert in diesen Tagen das vom 1. Februar an gültige Schüler-Ticket Westfalen in die Bielefelder Haushalte. Viele Familien merken erst jetzt, wie teuer der neue Fahrspaß für sie wird.

Gut 3100 von insgesamt 55.000 Schülern an den 112 allgemeinbildenden und Berufsschulen haben keinen Anspruch auf einen kostenlosen Bustransport, weil sie zu nah an dem Schultyp ihrer Wahl wohnen. Die entsprechenden Grenzen liegen bei zwei (Grundschulen) und 3,5 Kilometern (weiterführende Schulen). Für das neue Schüler-Ticket Westfalen wird für Schüler ohne Anspruch eine monatliche Zuzahlung von 36 Euro fällig – dafür können sie in der Woche oder an Wochenenden auch mal nach Dortmund, Soest, Paderborn, Herford oder Detmold fahren.