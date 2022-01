Bielefelder Feuerwehr löscht erneut Papierpresse

Bielefeld

Nachdem die Brandbekämpfer bereits am vergangenen Wochenende eine Papierpresse in Sieker löschen mussten, wurde die Feuerwehr am Samstagmorgen erneut zu einem vergleichbaren Brand alarmiert. Am Real-Markt an der Schweriner Straße brannte es. Der Markt musste später öffnen.

Von Christian Müller