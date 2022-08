Bielefelder Fleischerei Beier will modernisieren

Bielefeld

Mit einem neuen Schlachthaus will die Landfleischerei Beier neue Maßstäbe setzen. "Wenn das klappt, bekommt Jöllenbeck den modernsten Betrieb in ganz OWL", meint Ralf Beier, Seniorchef des Familienbetriebs. Die Pläne werden an diesem Donnerstag in der Bezirksvertretung Jöllenbeck diskutiert.

Von Kerstin Sewöster