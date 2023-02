Bielefelder Gemeinden helfen Erdbebenopfern

Der Chef ist schon mit Stromgeneratoren unterwegs zum Düsseldorfer Flughafen, sein Team in Bielefeld packt schon den nächsten Hilfstransporter. Von der Firma Eurotransport an der Stadtheider Straße aus sind am Freitag mehr als 6400 Stromgeneratoren in die Erdbebenregion im Süden der Türkei versandt worden.

Auf dem Gelände von Eurotransport in Schildesche packen freiwillige Helfer Pakete zusammen, die mit einem Lkw in die Erdbenenregion in die Türkei gesandt werden.

Die Generatoren sind aus Spenden muslimischer Gemeinden in Bielefeld finanziert worden. Cihad Kefeli vertritt den Verband islamischer Gemeinden in dieser Stadt: „Die Gemeindebüros sind von früh bis spät geöffnet, weil viele Mitglieder Bargeld spenden. 6000, 7000 Euro kommen dort pro Tag und Gemeinde zusammen.“ Gaziantep, Antakya, Batman, Beylikdüzü – in so gut wie allen südtürkischen Städten, die derzeit Abend für Abend in den Fernsehnachrichten auftauchen, haben türkische Familien Verwandte und Freunde: „Es gibt hier eine große Community aus dieser Region“