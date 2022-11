Bielefeld: Black Friday ohne Armband und Abstand

Bielefeld

Die Spontanbilanz am späten Abend fällt eindeutig aus: Der Black Friday funktioniert gut, das Late Night Shopping weniger. Johannes Göke, Eleonore Jennes und Jan Tangerding, die Leiter der großen Kaufhäuser an der Bahnhofstraße, werden dazu in der Werbegemeinschaft City ihre Schlussfolgerungen beraten.