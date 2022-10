Bielefelder Hilfsaktion für Ukraine sehr erfolgreich

Vor der Abfahrt Richtung Ukraine (von links): Jens Rüdiger, Jolante Meyer, Holger Warnat, Max Bayer, Martin Betge, Björn Knoche und Artur Brakowski haben sich auf den fast 1200 Kilometer langen Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze gemacht. Die Beflaggung ist nur für den Transport, damit die sechs Fahrzeuge als Convoi erkannt werden. In der Ukraine sollen die Geländewagen dann umgebaut, gepanzert und überlackiert werden, um von der Armee an der Front eingesetzt werden zu können.

Für Betge ist die Sache ganz einfach: „Ukrainische Soldaten, die ukrainischen Frauen und Männer verteidigen die Freiheit Europas, unser aller Freiheit. Darum halte ich es für äußerst wichtig, sie mit den notwendigen Mitteln auszustatten, und sie möglichst gut zu unterstützen“, sagt der 53-Jährige, der in Bielefeld am Alten Markt eine Facharztpraxis für Urologie betreibt.

Wie aber kam die Hilfsaktion dann konkret zustande? Betge erklärt: „Ich habe meinen ukrainischen Freund Sergej Dworskyj gefragt, welche Dinge in der Ukraine gegenwärtig am dringendsten benötigt werden. Er sagte mir, es würde an Geländewagen mangeln, um Soldaten an der Frontlinie hin und her zu bewegen. Daraufhin habe ich am Sonntagabend eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Da ich mit vielen Personen gut vernetzt bin, hat das schnell große Resonanz gefunden.“

Hier können Sie mithelfen Foto: Wer die Aktion von Martin Betge unterstützen möchte, kann spenden. Ein Spendenkonto ist eingerichtet, allerdings können hier momentan noch keine Spendenquittung ausgestellt werden.



Die Daten lauten: Kontoinhaber: Martin Betge, Deutsche Apotheker- und Ärztebank, IBAN: DE02 3006 0601 0007 2548 49 BIC: DAAEDEDD



Falls eine Spendenquittung benötigt wird, gibt es ein weiteres Konto. Hier sollten die Einzahlungen unter Angabe von Vorname und Name sowie der Adresse erfolgen: Kontoinhaber: Bedarfshilfe Gemeinnützige GmbH, Stichwort: Fahrzeuge-Ukraine, Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: DE20 3506 0190 1000 0060 13, BIC: GENODED1DKD ...

Große Resonanz? Eine wohl typische ostwestfälische Untertreibung, denn nach nicht mal einer Woche konnten bereits zwölf Fahrzeuge akquiriert werden, rund 30.000 Euro an Geldspenden sind mittlerweile auf den zwei Spendenkonten eingegangen. „Wir werden unterstützt vom Autoservice Dieter Wacker in Leopoldshöhe, der gleich zwei Fahrzeuge angeboten hat, außerdem kam eine große Spende von Johannes Potthast (Potthast Holztechnik)“, nennt Betge nur zwei Beispiele.

Doch damit nicht genug: Inzwischen gibt es unter www.ukraine-bielefeld.de auch eine eigene Internetseite, auf der sich alle Interessierten informieren können. Deren Gestaltung hat Jan Wintzer von der Bielefelder IT-Firma Diplexa übernommen. Zudem un­terstützt Thorsten Kaminski mit der Lippischen Brandversicherung die Hilfsaktion, indem sie den Versicherungsschutz für die Fahrzeuge für den Transport gewährleistet.

Erfolgreiche Ukraine-Hilfsaktion in Bielefeld In kürzester Zeit hat der Bielefelder Urologe Dr. Martin Betge eine große Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Schon am nächsten Freitag sollen die nächsten sechs Fahrzeuge Richtung Ukraine rollen. Thorsten Kaminski (Dritter von rechts) sorgt mit der Lippischen Brandversicherung für den notwendigen Versicherungsschutz. Foto: Ulrich Windolph Kurz vor der Abfahrt: Initiator Dr. Martin Betge im Videocall mit seinem ukrainischen Freund Sergej Dworskyj. Der verspricht: „Seien Sie sicher, dass alle Hilfe dort verteilt wird, wo die Not am größten ist.“ Foto: Ulrich Windolph In allen Fahrzeugen liegen Aufforderungen in ukrainischer Sprache, später Fotos von den Fahrzeugen im Einsatz zu machen und an Dr. Martin Betge zu schicken. Auch so wollen die Initiatoren der allen Spenderinnen und Spendern vor Augen führen, dass die Hilfe vor Ort ankommt. Foto: Ulrich Windolph Die Beflaggung dient nur dazu, die Fahrzeuge auf der rund 1200 Kilometer langen Strecke zur polnisch-ukrainischen Grenze als Convoi kenntlich zu machen und wird am Ziel wieder entfernt. In der Ukraine sollen die Geländewagen dann umlackiert und gepanzert werden, damit sie an der Front eingesetzt werden können. Foto: Ulrich Windolph Genug Platz für Sachspenden: Auch warme Winterkleidung sowie dringend benötigte Medikamente und Verbandsmaterial sind unterwegs ins Kriegsgebiet. Eine zivile Hilfseinrichtung in der Ukraine soll die Güter sichten und verteilen, bevor die Fahrzeuge dann an die Armee übergeben werden. Foto: Ulrich Windolph

Kommenden Freitag ist bereits die nächste Tour geplant, weitere Fahrten soll es geben, abhängig von der Spendenbereitschaft. Dafür sind auch Sachspenden willkommen. Betge: „Wir haben bereits Spenden für Winterkleidung erhalten und auch medizinisches Gerät sowie Medikamente, insbesondere Schmerzmittel und Verbandsmaterial, hier unterstützt uns besonders die Apotheke am Alten Markt mit Dr. Ulrike Puhlmann.“

Betge hatte seinen ukrainischen Freund übrigens 2015 im Urlaub in New York kennengelernt. Nun zeigte sich Sergej Dworskyj, der Chef einer möbelherstellenden Firma ist, hocherfreut über das große Engagement der Ostwestfalen. „Ich bin sehr dankbar für Ihre Unterstützung und die Zeit, die Sie finden, um unseren Land zu helfen“, schrieb der zweifache Familienvater, der mit seiner Frau Mascha und den beiden Kindern in Kiew lebt, in Richtung aller Unterstützerinnen und Unterstützer. Und er fügte hinzu: „Seien Sie sicher, dass alle Hilfe dort verteilt wird, wo die Not am größten ist.“