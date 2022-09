Bielefelder Hof steigt in der Gunst der Prüfer auf

Hotel am Hauptbahnhof mit „Vier Sterne Superior“ ausgezeichnet

Bielefeld

Als erstes Hotel in der Stadt hat der Bielefelder Hof jetzt die Klassifizierung Vier Sterne Superior geschafft. Regine Tönsing, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in OWL, überreichte Hoteldirektor Martin Roßmann am Mittwoch die Plakette.

Von Peter Bollig