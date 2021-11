Bielefelder Jobmesse lockt vor allem die Jungen

Mehr als 80 Aussteller verteilten sich in der großen Halle, informierten und warben auch mit kleinen Werbegeschenken für ihren Berufsstand. In einigen Branchen ist die Not groß. „Bei uns könnten die Leute am Montag um 7 Uhr anfangen“, sagt Eduard Fadejew von der Firma Dahmen Rohrleitungsbau. Das Unternehmen mit insgesamt sechs Standorten bildet auch Straßenbauer und Tiefbaufacharbeiter aus. Eduard Fadejew, Bauleiter am Standort Senne, bedauert, dass viele junge Leute bei der Ausbildungswahl einem Bürojob den Vorzug geben, ohne etwas anderes ausprobiert zu haben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar