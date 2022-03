Bielefelder kommen raus

Bielefeld

Besser ging‘s nicht: Just zum astronomischen Frühlingsanfang und bei schönstem Sonnenschein haben sich am Sonntag 100 Freiluftsportler im Bürgerpark kräftemäßig austoben dürfen. Unter dem Motto „Bielefeld kommt raus“ konnte jeder, der wollte, kostenlos unter professioneller Anleitung bei einem Training des Outdoor-Sportanbieters Crossout mitmachen und sich später auch in Yoga üben.