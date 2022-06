Bielefelder Kriminalpolizei beginnt mit Ermittlungen

Die letzten Feuerwehrkräfte rücken am späten Mittwochabend ab, da beginnt bereits die Kriminalpolizei mit ihren Ermittlungen. Von einem Balkon als kleines Feuer ausgehend, breiten sich die Flammen auf den kompletten Dachstuhl aus und vernichten eine gesamte Wohnung. Die Ermittler stellen sich die Frage: Was hat dieses Großfeuer ausgelöst?

Was ist am Mittwochnachmittag auf diesem Balkon im zweiten Obergeschoss geschehen?

Es riecht verbrannt, Löschwasser tropft an der Hauswand runter. Elf Bewohner stehen möglicherweise vor dem Nichts. In dem Sechs-Parteien-Haus an der kleinen Anwohnerstraße Höners Weg wütet am Mittwochnachmittag ein zerstörerisches Feuer.