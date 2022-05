Bielefeld: Laser-Blitzer „kann“ nur zwei Spuren

Kann an der Sieker-Kreuzung ein Laser-Blitzer aufgestellt werden, der Autofahrer ablichtet, die bei Rot über die Ampel fahren? Um diese Frage zumindest hinsichtlich der Technik zu klären, hatte, wie berichtet, die Firma Vitronic im Auftrag des Ordnungsamts Ende April Probemessungen an der Kreuzung der Detmolder Straße mit der Osning- und der Otto-Brenner-Straße vorgenommen.

Jetzt liegt das Ergebnis für die Kreuzung, eine der am stärksten frequentierten im Stadtgebiet, vor. Demnach könnte eine Laser-Anlage lediglich für die beiden geradeaus führenden Fahrstreifen der Osningstraße in die Otto-Brenner-Straße scharfe Fotos der Autofahrer liefern, die bei Rot über die Ampel fahren. Auf den beiden Linksabbiegerspur aus der Osningstraße in die Detmolder Straße versperren jedoch Masten und Schilder die Sicht.