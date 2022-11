Bielefelder Lion Lauer betritt erneut die TV-Bühne

Bei dem Weihnachts-Special präsentieren junge Komponisten ihre musikalischen Interpretationen von Weihnachten von gefühlvoll bis rockig und bekommen die Chance für einen Auftritt mit den prominenten Jurymitgliedern und auf eine Talentförderung.

In der „Dein Song“ Weihnachtswelt im Offenbacher Capitol präsentieren sieben junge Songwriter im Casting ihre eigenen Weihnachtskompositionen der Jury, bestehend aus den bekannten Musikern Kelvin Jones, Stefanie Heinzmann und Rolando Villazón.

Lion (18) präsentiert seinen Song „Mach die Arme auf“

Zahlreiche ehemaligen Nachwuchskomponisten aus den vergangenen 14 „Dein Song“-Staffeln haben sich mit einem eigenen Weihnachtssong beworben und mit bunter Genrevielfalt und kreativer Musikalität überzeugt. Aus allen eingereichten Song-Vorschlägen wurden die sieben besten Künstler ins Casting eingeladen, um vor der Jury zu bestehen.

Unter den jungen Musiktalenten ist auch der Bielefelder Lion Lauer, der bereits mit sechs Jahren begonnen hat, Klavier zu spielen und seit Oktober 2022 Jazz Klavier an der Folkwang Universität Essen studiert. Mit seinem Song „Mach die Arme auf“ will der 18-Jährige den Zauber der Vorweihnachtszeit besingen und die Jurymitglieder überzeugen.

Hier gibt es eine Hörprobe von Lauers Song „Mach die Arme auf“.

Der musikbegeisterte junge Mann hatte bereits 2018 als Dreizehnjähriger in der zehnten Staffel von „Dein Song“ seine Eigenkomposition "Wir sind schon viele" vorgestellt, schaffte es aber nicht in die Live-Final-Show.

Das Musik-Talent aus Bielefeld wollte es nochmal wissen und bewarb sich drei Jahre später erneut. Diesmal schaffte er den Sprung auf die Final-Bühne des Songwriting-Wettbewerbs mit seinem dritten selbst komponierten Song „Fallschirm“ - zum Sieg reichte es für den damals 16-Jährigen jedoch nicht.

Festliche Kompositionen

Nach dem Jury-Urteil im Casting erreichen die drei besten Weihnachtssongs die nächste Runde, in der jedes Jury-Mitglied auf seinen favorisierten Songwriter trifft. Mit Unterstützung der „Dein Song“-Weihnachtsband arbeiten Jury und Songwriter in der „Dein Song“-Weihnachtshütte in kreativen Musik-Sessions weiter an den festlichen Kompositionen.

Ist die passende musikalische Mischung gefunden und eine adventliche Bühnen-Choreographie einstudiert, wartet der große Höhepunkt auf die drei jungen Finalisten: der gemeinsame Auftritt mit ihren Juroren auf der „Dein Song“- Weihnachts-Party im Zelt von Zirkus Waldoni in Darmstadt. Hier fällt die Jury die Entscheidung, wer das musikalische Rennen um den „Dein Song“-Weihnachtshit 2022 gewonnen hat.

„ Für mich ist es etwas ganz Besonderes, ehemalige ‚Dein Song‘-Kandidat*innen dabei zu haben. Wir haben die einmalige Chance zu sehen, was aus diesen Kids geworden ist. “ Jurymitglied Stefanie Heinzmann

Für bunte Unterhaltung während der Wettbewerbs-Runden sorgt „MiA.“-Sängerin Mieze Katz, die in adventlicher Stimmung mal als Weihnachtsengel, mal als Zirkusdirektorin oder Zugschaffnerin in immer neuen Rollen durch das Programm führt und den Zuschauern ihren neu komponierten Weihnachtssong „Gute Momente“ präsentiert.

Moderatorin Mieze Katz führt durch das Programm. Das Foto zeigt sie verkleidet als Zirkusdirektorin. Foto: Andrea Enderlein

Weitere weihnachtliche Songpremieren liefern darüber hinaus Rapper DIKKA, der in einer gemeinsamen Performance mit Popstar Annett Louisan den Song „Morgen, Kinder, wird‘s was geben“ darbietet sowie die Band Frida Gold mit ihrem neuen Weihnachtstitel „Was ist Weihnachten für dich?“

Das „Dein Song“-Weihnachtsspecial wird am Freitag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr noch einmal bei Kika zu sehen sein.