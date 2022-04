Bielefelder Ordnungsamt testet neue Blitzer

Sinn und Zweck ist es, die vorhandene, teilweise mehr als 30 Jahre alte Blitzertechnik mit Induktionsschleifen und regelmäßig zu eichenden Sensoren im Asphalt gegen moderne Geräte ohne Einbauten in den Fahrbahnen auszutauschen. Testauftakt war am Mittwoch an der Sieker-Kreuzung und an der Artur-Ladebeck-Straße/Ecke Adenauerplatz.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar