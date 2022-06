Großeinsatz am Montagmorgen im Bielefelder Süden. Nach Informationen dieser Zeitung soll eine Schülerin an der „Schule am Möllerstift“ über den Kurznachrichtendienst WhatsApp mit einer Messerattacke gedroht haben.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren an der Förderschule in freier Trägerschaft der Lernhaus Lebenshilfe seit 8.40 Uhr im Einsatz. Streifenpolizisten sicherten das Gelände und riegelten vorübergehend die Eingänge zur Schule an der Straße Am Möllerstift ab. Schüler und Lehrer seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, sagte Polizeisprecher Michael Kötter.